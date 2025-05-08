Что известно о новом папе римском Льве XIV

8 мая в Ватикане избрали главу Римско-католической церкви. Им стал 69-летний американо-перуанский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Подробности биографии нового папы — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Папа Лев XIV

Фото: Dylan Martinez / Reuters Папа Лев XIV

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Роберт Прево родился 14 сентября 1955 года в Чикаго, США. В 1973 году окончил малую семинарию Ордена Святого Августина. В 1977-м стал бакалавром математических наук, закончив старейший католический университет Пенсильвании — Университет Вилланова. Рукоположен в священники Ордена Святого Августина в Риме 19 июня 1982 года.

В 1985 году присоединился к миссии августинцев в Перу, год занимал пост канцлера епархии Римско-Католической церкви в городе Чулуканас. Десять лет был главой августинской семинарии в городе Трухильо. Преподавал каноническое право, служил судьей регионального церковного суда. Имеет перуанское гражданство.

В 1998 году был избран провинциалом августинской провинции Чикаго, после чего вернулся в США. В 2001-м стал генеральным приором августинцев, переизбирался в 2007 году. В 2013–2014 годах был директором по образованию в монастыре Святого Августина в Чикаго.

В 2014 году был назначен папой римским Франциском апостольским администратором епархии в перуанском городе Чиклайо и титулярным епископом в алжирском Суфаре. Через год был назначен епископом Чиклайо.

В 2019 году стал членом Конгрегации по делам духовенства Римском курии, в 2020-м — членом Конгрегации по делам епископов. В 2023 году назначен префектом Дикастерии по делам епископов с титулом архиепископа-епископа эмерита Чиклайо. В том же году возведен в кардиналы.

6 февраля 2025 года папа римский Франциск возвел его в сан кардиналов-епископов, присвоив ему титул субурбикарной епархии Альбано.

Милена Двойченкова