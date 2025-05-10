Лев XIV призвал продолжать наследие папы Франциска

Новый папа римский Лев XIV провел первую встречу с кардиналами. В своей речи он назвал наследие бывшего папы Франциска драгоценным и призвал продолжать его путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pope Leo XIV speaks during a meeting with the Cardinals at the Vatican, Vatican Media / В­Handout / Reuters, Pope Leo XIV speaks during a meeting with the Cardinals at the Vatican, Vatican Media / В­Handout / Фото: Pope Leo XIV speaks during a meeting with the Cardinals at the Vatican, Vatican Media / В­Handout / Reuters, Pope Leo XIV speaks during a meeting with the Cardinals at the Vatican, Vatican Media / В­Handout /

«Давайте дорожить этим драгоценным наследием и продолжать наше путешествие»,— сказал Лев XIV кардиналам (цитата по Vatican News). Он также попросил священнослужителей «подтвердить нашу полную приверженность» реформам, которые включают в себя проведение месс на местных языках вместо латыни и продолжение диалога с другими религиями.

Как добавил понтифик, папа Франциск уделял особое внимание «мужественному и доверительному диалогу с современным миром в его различных компонентах и реалиях». Завершая речь, Лев XIV процитировал святого Павла VI, который молился о том, чтобы «великое пламя веры и любви» снова распространилось по всему миру.

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет. 8 мая кардиналы на конклаве избрали новым понтификом Льва XIV (в миру Роберт Превост). Он стал первым в истории папой римским из США. 12 мая Лев XIV даст аудиенцию международной прессе, 16 мая встретится с дипломатическим корпусом.

Подробнее — в материале «Ъ» «Habemus Papam из Америки».