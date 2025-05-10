NYT: США одобрили передачу Украине 125 дальнобойных ракет

США одобрили отправку на Украину 125 ракет для РСЗО большой дальности HIMARS и MARS II, а также 100 ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источник. Как уточнило издание, боеприпасы находятся в Германии.

Как пояснила NYT, поставки критически важного оружия невозможны без разрешения Вашингтона, даже если оно принадлежит другой стране. Газета также напомнила, что ранее Германия передала Украине более 60 бронированных машин, около 50 тыс. артиллерийских снарядов и боеприпасов для средств ПВО.

Президент США Дональд Трамп в конце апреля сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский просил его о новых поставках оружия. Тогда господин Трамп говорил, что решение будет зависеть от того, «что произойдет со стороны России». Кремль заявлял, что в случае заключения перемирия с Украиной поставки вооружений Киеву должны прекратиться.