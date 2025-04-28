Трамп: в Ватикане Владимир Зеленский попросил о поставках оружия для Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Ватикане 26 апреля вновь попросил о поставках оружия для Украины. На встрече с журналистами в аэропорту Морристаун в Нью-Джерси господин Трамп отметил, что такие просьбы поступают на протяжении трёх лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Беседа двух президентов происходила в соборе Святого Петра, где прошли похороны папы Римского Франциска. Диалог длился около 15 минут, позже Дональд Трамп охарактеризовал его как «очень продуктивный». По его словам, Владимир Зеленский «стал спокойнее» и теперь «лучше понимает ситуацию».

В то же время Дональд Трамп подчеркнул, что решение о поставках оружия в Украину будет зависеть от поведения России в контексте мирного урегулирования. «Посмотрим, что будет происходить. Я хочу посмотреть, что произойдёт со стороны России»,— заявил господин Трамп.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил посредником, побудив Владимира Зеленского напрямую поговорить с президентом США.

Ранее Владимир Зеленский выразил недовольство отказом США поставлять Украине дополнительные ЗРК Patriot, несмотря на их передачу другим странам, например, Израилю. Он заявил о готовности Киева купить 10 комплексов за $15 млрд. Bild сообщало, что Трамп отказал в продаже, предпочитая переговоры с Россией поставкам оружия.

Подробнее о переговорах в Ватикане — в материале «Ъ» «Под сенью Святого Петра».