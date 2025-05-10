Главы Франции, Германии, Великобритании и Польши отправились в Киев

В субботу, 10 мая, Киев примет европейских лидеров на встрече, организованной по инициативе Украины. Как сообщили французские СМИ, в украинскую столицу прибудут президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кеир Стармер, новый федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск.

Как отмечают французские журналисты, Макрон, Стармер и Мерц вместе сели в поезд на польской границе с Украиной и направились в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским. В повестке дня — совместный призыв к «полному» и «безусловному» прекращению огня сроком на 30 дней между Киевом и Москвой.

В совместной декларации лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании подчеркивают: «Мы подтверждаем нашу поддержку призывам президента Трампа к мирному соглашению… Вместе с Соединёнными Штатами мы призываем Россию принять полное и безусловное прекращение огня сроком на 30 дней для начала переговоров о справедливом и прочном мире». Политики также заявляют о готовности поддержать переговорный процесс «как можно скорее», чтобы обсудить технические детали реализации перемирия и подготовить всеобъемлющее мирное соглашение.

Отдельная часть декларации касается будущего Украины: «Украина должна иметь возможность вновь обрести процветание как безопасное, защищённое и суверенное государство в своих международно признанных границах». Эта формулировка, очевидно, отсылает к судьбе Крыма. Напомним, что в конце апреля Дональд Трамп заявил, что полуостров «останется под контролем России», назвав эту территорию «утраченной» на протяжении «многих лет». Владимир Зеленский, в свою очередь, категорически отверг такую точку зрения, подчеркнув, что статус Крыма «не подлежит обсуждению».

В Киеве запланирована виртуальная встреча с другими лидерами «коалиции добровольцев» — западных стран, готовых предоставить Украине «гарантии безопасности». Участники саммита проинформируют союзников о «достижениях в создании будущей коалиции воздушных, наземных и морских сил для поддержки восстановления украинских вооружённых сил после возможного мирного соглашения и для укрепления доверия в будущем мирном процессе». Французский президент и британский премьер возглавляют эту пока ещё не до конца структурированную коалицию, заседания которой уже проходили в Париже и Лондоне в последние месяцы.

Европейские лидеры прибывают в Киев, заручившись поддержкой президента США Дональда Трампа, который в четверг вновь призвал Россию принять «безусловное прекращение огня сроком на 30 дней», пригрозив новыми западными санкциями в случае провала. В пятницу Эмманюэль Макрон подчеркнул, что рассчитывает в «ближайшие часы и дни» согласовать совместный американо-европейский план перемирия с последующими «массированными экономическими санкциями» в случае неудачи.

Алексей Тарханов, Париж