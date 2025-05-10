Песков назвал пустым делом запугивать Россию санкциями

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угрозы новых западных санкций не пугают Москву. По его словам, страна уже привыкла к подобным мерам давления и знает, как минимизировать их последствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия и так далее»,— отметил господин Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что пугать Россию санкциями — дело пустое, и, если кто-то «места себе не находит», это уже их проблема.

Комментарий господина Пескова прозвучал в ответ на заявления лидеров европейских стран — президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министров Великобритании и Польши Кира Стармера и Дональда Туска, которые на встрече в Киеве пригрозили Москве новыми санкциями в случае отказа от предложенного плана перемирия. Вчера, 9 мая, президент Дональд Трамп призвал к 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной и также пригрозил дополнительными санкциями в случае нарушения перемирия.