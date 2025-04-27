Лавров напомнил о поддержке Москвой 30-дневного перемирия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью CBS News напомнил, что Москва поддержала идею президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине. При этом, как добавил глава МИДа, Кремль был готов к этому при условии, что «мы не повторим ошибок последних десяти лет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Путин сразу же поддержал предложение Трампа, сделанное несколько недель назад, установить 30-дневное прекращение огня при условии, что мы не повторим ошибок последних десяти лет, когда были подписаны соглашения, а Украина нарушила их при поддержке и поощрении со стороны администрации Джо Байдена и европейских стран»,— сказал Сергей Лавров.

11 марта власти Украины согласились на 30-дневное прекращение огня без предварительных условий. На вопрос о том, почему Москва не приняла предложение, Сергей Лавров сказал, что у Киева сильная поддержка «со стороны европейских столиц и администрации Байдена». По его словам, они готовы поддержать только ту сделку, которая сделает Украину победителем.