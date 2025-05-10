Песков: Путин делает все возможное для мира на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские власти не готовы к немедленному началу переговоров с Россией. Он считает, что перемирие даст преимущество Украине — во время режима прекращения огня она сможет подготовить новых бойцов, пополнить арсеналы, а также будет перебрасывать новые войска на линию соприкосновения. При этом президент страны Владимир Путин стремится к урегулированию конфликта, сказал господин Песков.

«Путин делает все возможное, чтобы решить проблему, достичь урегулирования мирными и дипломатическими средствами. Но пока таких средств нет, нам приходится продолжать военную операцию»,— сказал Дмитрий Песков в интервью ABC News.

В конце апреля Владимир Путин выступил за то, чтобы возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. Президент Украины Владимир Зеленский после этого сообщил, что власти страны готовы начать диалог с Москвой только при условии прекращения огня по меньшей мере на 30 суток.

Подробнее о процессе мирного урегулирования — в материале «Ъ» «Сто дней без приказа».