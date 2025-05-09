Россия будет представлена на интронизации нового папы римского

Россия выбирает, кто представит страну на интронизации нового папы римского Льва XIV, которая состоится 18 мая на площади Святого Петра. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, его слова приводит ТАСС.

Пресс-служба Святого престола обнародовала расписание папы римского. 12 мая он даст аудиенцию международной прессе, на 16 мая запланирована встреча с дипломатическим корпусом.

Лев XIV (в миру — Роберт Прево) избран главой Римско-католической церкви после конклава в четверг, 8 мая. Он стал первым в истории папой римским из США. Понтифик считается сторонником реформ предыдущего папы Франциска. В МИД РФ выразили надежду на восстановление диалога с Ватиканом после избрания нового папы римского.

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