МИД России надеется на развитие отношений с Ватиканом после избрания нового папы
Россия надеется на продолжение диалога с Ватиканом после избрания папы римского Льва XIV. Об этом заявили в МИД РФ.
Фото: Vatican Media / Simone Risoluti ВHandout / Reuters
«Ценим конструктивное взаимодействие с Ватиканом в решении ряда гуманитарных вопросов в контексте украинского кризиса»,— сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (сообщение опубликовано на сайте министерства).
В МИДе рассчитывают, что развитие российско-ватиканского диалога будет происходить на основе равноправия и взаимного уважения.
8 мая конклав кардиналов избрал новым папой римским Роберта Фрэнсиса Прево. Ранее он был американским кардиналом, префектом дикастерии по делам епископов. 69-летний господин Прево принял имя Льва XIV.
О реакции в мире на избрание нового папы — в обзоре инопрессы «Ъ».