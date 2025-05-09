МИД России надеется на развитие отношений с Ватиканом после избрания нового папы

Россия надеется на продолжение диалога с Ватиканом после избрания папы римского Льва XIV. Об этом заявили в МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vatican Media / Simone Risoluti В­Handout / Reuters Фото: Vatican Media / Simone Risoluti В­Handout / Reuters

«Ценим конструктивное взаимодействие с Ватиканом в решении ряда гуманитарных вопросов в контексте украинского кризиса»,— сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (сообщение опубликовано на сайте министерства).

В МИДе рассчитывают, что развитие российско-ватиканского диалога будет происходить на основе равноправия и взаимного уважения.

8 мая конклав кардиналов избрал новым папой римским Роберта Фрэнсиса Прево. Ранее он был американским кардиналом, префектом дикастерии по делам епископов. 69-летний господин Прево принял имя Льва XIV.

О реакции в мире на избрание нового папы — в обзоре инопрессы «Ъ».

Екатерина Отрашкевич