Новый папа Римский Лев XIV даст аудиенцию журналистам 12 мая

Избранный глава Римско-католической церкви Лев XIV даст свою первую аудиенцию в роле папы Римского представителям СМИ. Она состоится 12 мая в зале Павла VI в Ватикане.

Сообщается, что в эту пятницу, 9 мая, папа Лев XIV проведет мессу для кардиналов в Сикстинской капелле, где собирался конклав. В воскресенье, 11 мая, новый понтифик, избранный 8 мая на конклаве, предстанет перед верующими на традиционной проповеди.

8 мая в Ватикане избрали главу Римско-католической церкви. Им стал 69-летний американо-перуанский кардинал Роберт Фрэнсис Прево. Он стал 267-м Папой Римским и первым американцем на престоле Святого Петра.

Подробности биографии нового папы — в справке «Ъ».