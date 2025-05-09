КНДР заявила о запуске баллистической ракеты 8 мая в рамках учений

КНДР заявила о проведении военных учений, в рамках которых совершила ракетный пуск в четверг, 8 мая. Об этом сообщили на радиостанции «Голос Кореи». Ранее запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря зафиксировали Южная Корея и Япония.

На радиостанции уточнили, что лидер КНДР Ким Чен Ын руководил учениями в четверг. Как сообщали японские СМИ, баллистическая ракета была выпущена около 09:20 (03.20 мск) и пролетела около 800 км, достигнув максимальной высоты полета в 100 км.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило о запуске КНДР неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что власти знают о возможном ракетном пуске КНДР и проводят сбор информации.

По данным японского телеканала NHK, ракеты упали вне экономической зоны Японии. В кризисном штабе при канцелярии премьер-министра была создана специальная группа для изучения информации.