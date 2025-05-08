NHK: предполагаемая ракета КНДР упала вне экономической зоны Японии
Выпущенная, предположительно, Северной Кореей баллистическая ракета упала вне экономической зоны Японии. Об этом сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на источники. По данным телеканала, в кризисном штабе при канцелярии премьер-министра создана специальная группа для изучения данных.
Ранее южнокорейское агентство Yonhap сообщило о запуске КНДР неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба сообщил, что власти знают о возможном ракетном пуске КНДР и проводят сбор информации. Господин Исиба поручил ведомствам действовать по трём направлениям: максимально собирать и анализировать информацию, своевременно оповещать население, обеспечивать безопасность авиа- и морского транспорта, а также быть готовыми к непредвиденным ситуациям.
Источники телеканала также сообщили, что к настоящему времени информации об ущербе в связи с вероятным ракетным испытанием КНДР не поступало.