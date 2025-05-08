Yonhap: КНДР выпустила неопознанную ракету в сторону Японского моря

КНДР выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи (ОКНШ).

Данных о типе ракеты, а также дальности запуска ОКНШ не предоставил. В агентстве напомнили, что в последний раз Северная Корея произвела несколько запусков баллистических ракет, предположительно малой дальности, 10 марта. Тогда Южная Корея и США начали совместные весенние военные учения.

Неделю назад КНДР провела пуски сверхзвуковых ракет с нового эсминца, а также испытательную стрельбу из 127-миллиметровой палубной автоматической пушки.