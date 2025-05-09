NYP: США планируют снизить пошлины на импорт КНР до 50% на время переговоров

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает план по сокращению 145-процентной пошлины на импорт из Китая до 50-54% на время переговоров. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP) со ссылкой на источники. По словам собеседников таблойда, план вступит в силу уже на следующей неделе.

Один из источников добавил, что торговые налоги для соседних стран Южной Азии будут снижены до 25%.

В NYP добавили, что снижение торговых тарифов обсуждается после заявления господина Трампа в четверг о том, что пошлины на китайские товары «могут только уменьшаться». Он сказал об этом в Овальном кабинете во время презентации торгового соглашения с Великобританией.

7 мая Минкоммерции КНР заявило, что Китай согласен на переговоры с США. Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн посетит Швейцарию с 9 по 12 мая, где у него запланированы переговоры с министром финансов США Скоттом Бессентом.

Подробнее об обсуждении тарифов США и Китая — в материале «Ъ».