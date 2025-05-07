Минкоммерции: Китай согласился на переговоры с США

Китай согласился на переговоры с США, исходя из глобальных ожиданий и своих интересов. Об этом заявили в Минкоммерции КНР.

Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн проведет переговоры в Швейцарии с министром финансов США Скоттом Бессентом во время своего визита в страну с 9 по 12 мая., уточнили в ведомстве.

Во вторник вечером господин Бессент сообщил Fox News, что две делегации переговорщиков встретятся в Женеве в субботу и воскресенье. Он сказал, что у обеих сторон есть «общая заинтересованность» в переговорах, потому что высокий уровень тарифов «неустойчив».

10 апреля США подняли пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. Затем, по информации Reuters, Китай призвал другие страны совместно бороться с пошлинами Трампа.