Тарифы подлежат обсуждению

Китай обсудит повышенные тарифы на экспорт своих товаров в США впервые с начала торговой войны между Пекином и Вашингтоном. Как сообщает агентство «Синьхуа», вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн планирует провести переговоры в Женеве с министром финансов США Скоттом Бессентом. Встреча должна состояться в период с 9-го по 12-е мая. Сейчас ставка американских тарифов на товары из Китая составляет 145%. Ответные пошлины на импорт из США достигли 125%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн

Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн

Фото: Florence Lo / File Photo / Reuters

Скотт Бессент в эфире Fox News заявил, что целью предстоящих переговоров в Женеве будет именно деэскалация. Однако, по его словам, заключать сделку стороны пока не планируют. В свою очередь, в министерстве коммерции КНР сообщили, что Пекин не пожертвует своей принципиальной позицией ради достижения какого-либо соглашения с Вашингтоном.

Как будут дальше развиваться события? Эту тему “Ъ FM” обсудил с профессором Высшей школы экономики и ведущим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексеем Портанским: «Это очень позитивный момент. Я подчеркну, что китайская сторона с самого начала была настроена не на конфронтацию, а на переговоры. Всякие действия по установлению барьеров в торговле со стороны Пекина являлись ответом на шаги американской стороны. И, как правило, Китай вводил импортные пошлины ниже тех, что применяли Соединенные Штаты.

В команде Трампа все-таки созрело понимание того, что такой курс бесперспективен. Кроме того, протекционистская позиция, связанная с установлением тарифов в отношении всего мира, подтолкнула Пекин и Брюссель к некоторому сближению.

В Вашингтоне не могли этого не заметить. И если бы ситуация развивалась так и дальше, то нельзя было бы исключать даже какого-то соглашения или меморандума между Евросоюзом и Китаем. Что касается перспектив переговоров США и КНР, то на данном этапе достаточно много работы на министерском уровне. Возможные встречи на высшем уровне достаточно далеко. В данный момент она пока не нужна. Вашингтон, вполне вероятно, пойдет на некоторые уступки, то есть скорректирует свою позицию в сторону снижения или даже устранения барьеров. Речь может идти о всей гамме товаров, но в первую очередь об электронике, мне кажется. Также это может затронуть и сельское хозяйство».

На фоне новостей о начале переговоров между Пекином и Вашингтоном начали расти цены на нефть марки Brent, пишет Bloomberg. На закрытии торгов в США 6 мая они поднялись на 3%, до $63 за баррель. Фьючерсные контракты на индексы S&P 500 и Nasdaq 100 также увеличились на 0,5%. Однако эта позитивная динамика вряд ли скажется на российском фондовом рынке, считает экономист и управляющий директор Trade 123 Владимир Рожанковский: «Достижение договора между США и Китаем будет позитивным моментом. Но подчеркну: нефть я бы сюда никак не интегрировал. Там совершенно другие причины, по которым она не задержится на этих уровнях. Мы все-таки не должны абсолютно отметать геополитику.

Переговоры по пошлинам — это стабилизирующий для рынка фактор, но это не является серьезным фактором для России.

У нас все отдельное: и рубль, и индекс Мосбиржи имеют свою отдельную динамику. В стране станут привлекать дополнительные средства для фондирования дефицита бюджета, что для фондового рынка, конечно, тоже плохо. Но еще раз подчеркну: это не тема переговоров Китая и США. Это тема переговоров России и США».

По оценкам Всемирной торговой организации, китайский экспорт в США в прошлом году составил $440 млрд. Однако в 2025-м этот объем может упасть примерно на 80%, если повышенные тарифы останутся в силе.

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Никита Путятин