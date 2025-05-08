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Коммерсантъ FM
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AFP: в индийском аэропорту в Джамму произошли взрывы

AFP со ссылкой на источники сообщило о взрывах в аэропорту, который находится в городе Джамму. О последствиях произошедшего не сообщается. Про взрывы в городе, который находится в регионе Джамму и Кашмир, также сообщило агентство Reuters. По его данным, Пакистан ударил по городу с помощью беспилотников и ракет.

Представитель службы безопасности заявил агентству, что Пакистан атаковал армейские объекты, которые находятся в Джамму. Один из военнослужащих также заявил, что Индия перехватила восемь ракет, нацеленных на другие города региона. Он добавил, что перехваченные ракеты были лишь частью более масштабной атаки.

До этого индийское Минобороны сообщало, что Пакистан атаковал военные объекты на севере и западе Индии с помощью БПЛА и ракет. В ответ Индия ударила по радарам и системам ПВО в Пакистане, указано в пресс-релизе оборонного ведомства.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».

Фотогалерея

Операция «Синдур»

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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Жители в контролируемой Пакистаном части Кашмира выносят тело погибшего под обломками мечети в результате ракетного удара ВС Индии

Фото: M.D. Mughal / AP

Танки в пакистанском Лахоре

Фото: Stringer / Reuters

Пострадавшие в результате пакистанского обстрела в больнице города Ури на подконтрольной Индией территории Кашмира

Фото: Nasir Kachroo / AP

Поврежденная в результате обстрела мечеть в Бахавалпуре, Пакистан

Фото: Asim Tanveer / AP

Ученики школы во время военных учений в Джамму, Индия

Фото: Channi Anand / AP

Пакистанский военный возле разрушенного здания в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Обломки самолета возле мечети в Пампоре на индийской территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

Военнослужащие у разрушенной мечети в пригороде Музаффарабада на подконтрольной Пакистану территории Кашмира

Фото: M.D. Mughal / AP

Сотрудники сил безопасности в Музаффарабаде, административном центре пакистанской части Кашмира

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Протесты в пакистанском Хайдарабаде против индийской военной операции

Фото: Pervez Masih / AP

Военные Пакистана в городе Муридке

Фото: K.M. Chaudary / AP

Демонстранты на улицах Хайдарабада, Пакистан

Фото: Pervez Masih / AP

Обстановка на озере Дал в городе Сринагар, находящимся под контролем Индии

Фото: Mukhtar Khan / AP

Похороны в пригороде Музаффарабада, административного центра пакистанской части Кашмира

Фото: Stringer / Reuters

Индийские военные на подконтрольной территории Кашмира

Фото: Dar Yasin / AP

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