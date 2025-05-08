AFP: в индийском аэропорту в Джамму произошли взрывы

AFP со ссылкой на источники сообщило о взрывах в аэропорту, который находится в городе Джамму. О последствиях произошедшего не сообщается. Про взрывы в городе, который находится в регионе Джамму и Кашмир, также сообщило агентство Reuters. По его данным, Пакистан ударил по городу с помощью беспилотников и ракет.

Представитель службы безопасности заявил агентству, что Пакистан атаковал армейские объекты, которые находятся в Джамму. Один из военнослужащих также заявил, что Индия перехватила восемь ракет, нацеленных на другие города региона. Он добавил, что перехваченные ракеты были лишь частью более масштабной атаки.

До этого индийское Минобороны сообщало, что Пакистан атаковал военные объекты на севере и западе Индии с помощью БПЛА и ракет. В ответ Индия ударила по радарам и системам ПВО в Пакистане, указано в пресс-релизе оборонного ведомства.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Индия и Пакистан перешли к боям в воздухе».