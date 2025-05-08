В Минэнерго согласились полностью запретить майнинг в Забайкалье и Бурятии

Замминистра энергетики Евгений Грабчак заявил, что в министерстве согласились ввести полный, круглогодичный запрет на майнинг в Забайкалье и Бурятии. Он предположил, что правовая база для запрета появится в ближайшее время.

«Деятельность эта будет запрещена не в целом на территории Иркутской области. В южной части. Ну и последовательно в Забайкалье и Бурятии, потому что это одна энергозона и дефициты общие для всех трех этих областей»,— сообщил господин Грабчак в подкасте «Богатырева о цифре».

Сейчас из-за дефицита электрических мощностей в Бурятии и Забайкалье действует запрет на добычу криптовалют в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта. Такой же запрет ранее недавно действовал и на юге Иркутской области, пока там не ввели полный запрет на майнинг, о чем в апреле сообщал губернатор региона Игорь Кобзев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Иркутск отключает майнеров».