Иркутск отключает майнеров

По данным “Ъ”, правительство РФ уже с 1 апреля может ввести тотальный запрет на майнинг в южной части Иркутской области вплоть до 2031 года. Ранее на юге региона действовал сезонный запрет, но местные власти выступили за более строгие ограничения. Мощности отключенных майнеров предложено изымать в пользу других потребителей. Крупные майнинговые центры на юге Иркутской области потребляют до 650 МВт. В случае запрета для них сложится патовая ситуация из-за сложностей с подключением к сетям в других регионах, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В энергодефицитной южной части Иркутской области с 1 апреля может начать действовать круглогодичный полный запрет на майнинг криптовалют как для юридических, так и физических лиц. Предложение об ограничении деятельности добытчиков криптовалюты вплоть до 15 марта 2031 года глава региона Игорь Кобзев направил Владимиру Путину 17 февраля (“Ъ” видел письмо). Губернатор Иркутской области также предложил разработать механизм возмездного «изъятия мощности у отключенных потребителей с майнинговой нагрузкой в пользу реализации значимых для региона социально-экономических задач».

В Минэнерго на запрос “Ъ” не ответили, в аппарате губернатора Иркутской области оперативных комментариев не предоставили.

Президент поставил визу «Рассмотреть и поддержать», с пометкой «Доложите, мы же договорились навести здесь порядок в интересах области». 27 марта вопрос рассматривался на заочном заседании правкомиссии по развитию электроэнергетики, по ее итогам, вероятно, будет принято решение поддержать инициативу, утверждают источники “Ъ”.

Как писал “Ъ” 15 ноября 2024 года, в ряде городов и районов Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края в период пиковых нагрузок — с 15 ноября по 15 марта — вплоть до 2031 года будут действовать ограничения для майнеров криптовалют. Для Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, Северной Осетии — Алании, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР действует тотальный запрет вплоть до 15 марта 2031 года. Ограничения вводятся по инициативе Минэнерго, считающего, что майнеры усугубляют локальные энергодефициты.

Как пишет господин Кобзев, за последние пять лет энергопотребление в Иркутской области выросло на 28%. При этом, по его оценкам, из-за майнинга в регионе сформировался энергодефицит, который в юго-восточной части энергосистемы Сибири к 2030 году может достичь 2,9 ГВт. Но уже сейчас возникают сложности с подключением новых промышленных и социальных потребителей.

Так, Иркутская электросетевая компания уведомила власти региона о невозможности подключения каких-либо объектов к электросетям на ближайшие четыре года, пишет губернатор.

Сибирь стала центром для добытчиков криптовалюты в РФ из-за более низких цен на электроэнергию. Сейчас общая майнинговая нагрузка в регионе оценивается в 1,066 ГВт, из них 419 МВт базируются на севере, 647 МВт — на юге региона. На долю юридических лиц приходится 84%, или около 891 МВт, на физические лица — 16%, или 175 МВт. Мощность перспективных центров обработки данных с учетом утвержденных технических условий для технологического присоединения и заявок составляет еще 1,272 ГВт, пишет Игорь Кобзев.

Запрет на майнинг в осенне-зимний период, по его данным, позволил снизить потребление мощности официального белого майнинга на 305 МВт за один месяц, что эквивалентно 146 млрд руб. затрат на строительство новой генерации.

«Однако введенный временный запрет майнинга не дает законных оснований изъятия у отключенных потребителей с майнинговой нагрузкой мощности в пользу реализации значимых для региона социальных и производственных проектов»,— подчеркивает господин Кобзев. К тому же, по его данным, практически не реализован запрет по серой зоне майнинга — в категории мелкомоторной нагрузки (мелкие коммерческие потребители, находящиеся на низком напряжении), который оценивается в 166 МВт, среди населения — 161 МВт.

Глава Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов отмечает, что ассоциация выступает против любых форм запрета. Текущей зимой, по его данным, 320 МВт высвободившихся мощностей не были переданы кому-либо, таким образом, за время действия запрета энергоснабжающие организации недополучили значительную часть прибыли. Заместитель гендиректора BitRiver Олег Огиенко замечает, что фактически отрасль промышленного майнинга в южной части Приангарья будет поставлена вне закона, что может снизить полезный отпуск примерно на 4,5 млрд кВт•ч в год. Он добавляет, что, с одной стороны, появятся легальные основания для создания и реализации механизмов высвобождения нескольких сотен мегаватт с целью подключения иных, в том числе социальных, потребителей электроэнергии. Но с другой, по его оценкам, на какое-то время возрастут цены на электроэнергию для остающихся в энергосистеме потребителей, не относящихся к населению, за счет увеличения перекрестного субсидирования. «Кроме того, энергокомпании получат приличные выпадающие доходы, пока новые потребители не восполнят выпавшую нагрузку»,— ожидает господин Огиенко.

По данным «Транснефтьэнерго», конечные цены на электроэнергию в Иркутской области для крупных потребителей (более 10 МВт) сейчас одни из самых привлекательных в стране (менее 5 руб. за 1 кВт•ч) и только в этом регионе тарифы распределительного комплекса сравнимы с тарифами магистральных сетей в стране. В Иркутской области на севере пока нет запрета на майнинг. Но потребителям, по оценкам компании, будет затруднительно перевезти туда оборудование. На северо-востоке из-за прогнозируемых дефицитов вряд ли удастся подключиться к электросетям ранее 2028 года, когда в Якутии заработает новая ТЭС, а в профицитных районах Братска и Усть-Илимска новому потребителю придется проходить длительный и дорогостоящий процесс техприсоединения к сетям, включающий расходы на строительство «последней мили». Дата-центры, по оценкам «Транснефтьэнерго», могут получить аналогичные цены в ряде регионов Урала и Дальнего Востока, но только на магистральных электросетях, что сопряжено с временными и денежными затратами.

Татьяна Дятел