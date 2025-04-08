В южной части Иркутской области до 2031 года введен полный запрет на майнинг

На юге Иркутской области введен полный запрет на майнинг. Постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Ограничения вводятся до 15 марта 2031 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В частности запрет будет действовать в Иркутске, Зиме, Саянске, Свирске, Тулуне, Усолье-Сибирском и Черемхове. Также он распространяется на 21 район Приангарья и Ангарский городской округ.

О планах принять подобные меры, как писал «Ъ-Сибирь», стало известно в конце марта этого года. С инициативой перед президентом РФ Владимиром Путиным ранее выступил господин Кобзев. Тогда же он предложил изымать мощности майнеров для социально-экономических нужд.

«В частности, энергодефицит мы наблюдаем на юге Иркутской области. Временный запрет, который действовал с января по март, снизил нагрузку на энергосистему и позволил временно высвободить 320 МВт мощности, что эквивалентно 146 млрд руб. затрат на строительство новых генерирующих объектов по итогам проведенного коммерческого отбора мощности»,— заявил глава Приангарья.

В конце декабря 2024 года вышло постановление правительства РФ, которое предусматривает запрет на майнинг в период пиковых нагрузок на части территорий Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края.

Александра Стрелкова