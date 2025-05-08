«Росатом» планирует вернуть США ядерное топливо с ЗАЭС

«Росатом» намерен заменить американское топливо, которое используется на Запорожской атомной станции (ЗАЭС), на российское. Возврат топлива американцам связан с юридическими и политическими сложностями, сообщил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«Нас уже предупредили американские партнеры, что они очень переживают за интеллектуальную собственность, связанную именно с американским топливом. И здесь, очевидно, потребуются определенные консультации»,— сказал господин Лихачев в эфире телеканала «Россия 24». Он добавил, что для начала этих консультаций нужно политическое решение.

По его словам, топливо на четырех из шести энергоблоков ЗАЭС — американской сборки. В связи с этим «Росатом» готов вернуть топливо, в том числе отработанное, его производителю — компании Westinghouse. Господин Лихачев заявил, что российские разработки гораздо эффективнее того, что используется на станции сейчас.

Господин Лихачев в конце апреля уже говорил, что госкорпорация готова на диалог с США. Однако он подчеркивал, что для этого нужно политическое решение российских властей.