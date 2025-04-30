Лихачев заявил о готовности обсудить присутствие американцев на Запорожской АЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в случае принятия политического решения руководством страны госкорпорация готова обсудить присутствие американских коллег на Запорожской АЭС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Лихачев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Алексей Лихачев

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Согласно плану США по урегулированию конфликта, который не был представлен официально, а лишь частично описан американскими СМИ, вокруг ЗАЭС планируется создать нейтральную территорию. Контроль над станцией предлагается передать США.

Журналист агентства «Интерфакс» спросил у Алексея Лихачева о позиции компании по поводу ЗАЭС в контексте урегулирования конфликта. «В случае принятия политического решения руководством страны мы готовы обсудить это с американской стороной»,— сказал глава компании.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что российская сторона не получала от США предложений по управлению Запорожской АЭС. Он напомнил, что сейчас ЗАЭС управляется «Росатомом» под наблюдением персонала МАГАТЭ.