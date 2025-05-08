Акции «Газпрома» замедлили рост после переговоров РФ и КНР по «Силе Сибири-2»

Перед началом переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина наблюдался рост цены акций «Газпрома» (MOEX: GAZP). На торгах на Мосбирже ценные бумаги компании достигали 143,92 руб. за штуку. К 14:40 цена скорректировалась и составляла 141,56 руб. (+1,18%). По состоянию на 16:29 акции «Газпрома» торгуются на уровне 143,03 руб. (+2,24%).

Сегодня, 8 мая, вице-премьер Александр Новак сообщил, что лидеры РФ и КНР обсуждали сотрудничество по «Силе Сибири-2». По итогам переговоров они поручили ускорить процесс реализации проекта. Новый газопровод должен соединить месторождения газа в Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая. Окончательные условия строительства магистрали китайская компания CNPC и «Газпром» согласовали в декабре 2023 года.