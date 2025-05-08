Путин и Си Цзиньпин поручили ускорить реализацию проекта «Сила Сибири-2»

В ходе переговоров президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсуждали проект газопровода «Сила Сибири-2». Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, лидеры двух стран поручили компаниям ускорить утверждение экономических условий проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин перед началом переговоров в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин перед началом переговоров в Кремле

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы обсуждали, что это действительно важный проект. Уже сделана определенная часть работы, связанная с проектированием, технико-экономическим основанием. Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий»,— рассказал господин Новак журналистам (цитата по «РИА Новости»). Вице-премьер добавил, что корректировка маршрута газопровода в обход Монголии не обсуждалась.

По поводу уже имеющегося трубопровода «Сила Сибири» Александр Новак заметил, что планируется увеличение поставок газа и СПГ в Китай по сравнению с 2024 годом. Новая магистраль должна соединить месторождения газа в Сибири и Синьцзян-Уйгурский автономный район на западе Китая. Окончательные условия строительства «Силы Сибири 2» китайская компания CNPC и «Газпром» согласовали в декабре 2023 года.