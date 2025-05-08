Семьи военнослужащих будут бесплатно отправлять в санатории

Члены семей нуждающихся в реабилитации бойцов военной операции получат бесплатные путевки для их сопровождения в санаториях. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.

Указ касается в том числе родителей, супругов, братьев и сестер, дедушек и бабушек, а также совершеннолетних детей военнослужащих. Воспользоваться этой возможностью может один член семьи и только один раз на каждый случай получения увечья.

Гарантии действуют в течение проведения военной операции на Украине и полгода после ее окончания. Указ также касается родных бойцов Росгвардии и добровольческих формирований, работающих в зоне СВО сотрудников МВД, МЧС, ФСИН, ФССП, СКР.

В марте «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий единые меры поддержки участников СВО и членов их семей. Документ закрепляет такие льготы, как предоставление земельного участка в безвозмездное пользование и льготные путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории. В России также планируют разработать программу реабилитации бойцов СВО с позвоночными травмами.