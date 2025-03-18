В Госдуме предложили унифицировать меры поддержки участников СВО

Депутаты от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) во главе с лидером партии Сергеем Мироновым сегодня, 18 марта, внесли в Госдуму законопроект, устанавливающий единые меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время уровень такой поддержки «существенно отличается в зависимости от региона проживания» участника СВО, что «порождает различия в социальном положении» бойцов, «создавая неблагоприятную среду».

Новый проект, призванный стандартизировать подобную помощь, содержит перечень единых минимальных мер поддержки для действующих и бывших военнослужащих, а также для членов их семей. В частности, в документе закрепляются такие льготы, как предоставление земельного участка в безвозмездное пользование, компенсация части расходов на оплату жилья и ЖКХ, содействие в поиске работы, бесплатное питание для школьников, льготные путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории. Как поясняют депутаты, этот набор льгот является базовым и может быть расширен нормативными актами субъектов РФ.

В правительстве, однако, инициатива СРЗП поддержки не нашла. В его заключении на законопроект отмечается, что некоторые из предложенных депутатами льгот уже «являются предметом правового регулирования» других федеральных законов (например, в части налогов или комплексного сопровождения участников СВО), а другие с действующими законами «не согласуются». Таким образом, «решаемые законопроектом вопросы оказания мер социальной поддержки уже урегулированы отраслевыми законодательными актами», заключили в правительстве.

Божена Иванова