В России разработают программу реабилитации бойцов СВО с позвоночными травмами

Зампред Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что в России работают над созданием специальной программы реабилитации участников военной операции на Украине. Эта программа будет предназначена для военнослужащих с позвоночными и спинномозговыми травмами.

Госпожа Кузнецова считает, что действующую систему соцгарантий ветеранам СВО «еще есть куда совершенствовать». В частности, обсуждается формирование адресного подхода к реабилитации инвалидов СВО «с применением современных технологий и эффективно работающих механизмов маршрутизации».

Зампред Госдумы рассказала «Парламентской газете», что к ней обратились участники СВО с позвоночно-спинномозговыми травмами. Она уточнила, что они нуждаются в уходе, дополнительной реабилитации и адресном лечении. Анна Кузнецова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением рассмотреть разработку специальной программы по комплексной реабилитации таких бойцов.

В 2024 году правительство утвердило размеры единовременных выплат бойцам СВО, получившим боевые травмы и увечья. Раненым с тяжелыми травмами полагается 3 млн, с легкими — 1 млн руб. За иные ранения предусмотрено 100 тыс. руб. Президент Владимир Путин своим указом увеличил до 4 млн руб. сумму выплаты военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения. Он также поручил увеличить число центров протезирования в регионах.