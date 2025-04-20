Сбербанк и ВТБ отменят допкомиссии по льготной ипотеке

Глава Сбербанка (MOEX: SBER) Герман Греф и глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин заявили, что их банки отменят допкомиссию за выдачу льготных ипотечных кредитов. Об этом господин Греф и господин Костин сказали в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герман Греф (слева) и Андрей Костин в 2023 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Герман Греф (слева) и Андрей Костин в 2023 году

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Герман Греф отметил, что отмена может привести к резкому падению объемов выдачи ипотеки. «Банки не могут выдавать ипотеку себе в убыток, а она сегодня убыточна. Это был способ удержать как-то объемы выдачи ипотечных кредитов»,— сказал глава Сбербанка.

Андрей Костин добавил, решение ввести комиссии было вынужденным. «Мы не хотели сначала вводить комиссии, не ввели их, но к нам пришли все из других банков, поэтому вынуждены были сравняться»,— отметил он.

15 апреля президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета потребовал навести порядок в сфере семейной ипотеки. По словам главы государства, взимание дополнительных комиссий недопустимо. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сказала, что считает необходимым запретить их взимание.