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Конклав не смог выбрать нового папу римского

Из трубы Сикстинской капеллы пустили черный дым

Из трубы Сикстинской капеллы пустили черный дым. Это означает что кардиналы не смогли с первой попытки избрать нового папу римского. Голосование продолжалось более трех часов. При избрании понтифика из трубы капеллы должны пустить белый дым.

Выборы нового папы начались в Ватикане сегодня, 7 мая. На конклав приехали 133 кардинала-выборщика. Избрание папы может растянуться на несколько дней. Предыдущих двух понтификов, Франциска (в 2013 году) и Бенедикта XVI (в 2005 году) выбрали за два дня. Самый долгий конклав в истории произошел в XIII веке. Он продлился 1006 дней и кончился избранием Григория X.

Конклавы: самые долгие и быстрые

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С 2013 года папский престол занимал Франциск (в миру Хорхе Марио Бергольо). Он умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной смерти папы стал инсульт.

Подробнее об избрании понтифика — в материале «Ъ» «У них будет папа».

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