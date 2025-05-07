У них будет папа

В Сикстинской капелле Апостольского дворца в Ватикане начинается конклав, в ходе которого 133 кардинала должны решить, кто из них достоин возглавить Римскую католическую церковь после скончавшегося 21 апреля понтифика. Сделать выбор будет нелегко: папа Франциск смог покорить сердца людей, и 75% итальянцев хотели бы видеть нового папу таким же реформатором, открытым миру и людям. В то же время обозреватели сходятся во мнении, что основной задачей будущего понтифика должна стать ликвидация разрыва, образовавшегося в католической церкви в результате слишком стремительного рывка Франциска вперед и нежелания консервативного крыла следовать за ним. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Италии Елена Пушкарская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Английский кардинал Тимоти Рэдклифф прибыл в Рим накануне конклава

Фото: Claudia Greco / Reuters Английский кардинал Тимоти Рэдклифф прибыл в Рим накануне конклава

Фото: Claudia Greco / Reuters

Один из 133

Среда, 7 мая — насыщенный день для кардиналов. Вначале — месса Рro eligendo Pontifice. Затем — сбор в Сикстинской капелле, где предстоит заседать до тех пор, пока белый дым из трубы не оповестит мир о новом папе.

Согласно ватиканскому законодательству, в голосованиях не участвуют кардиналы старше 80 лет. При этом два кардинала, которые могли участвовать в конклаве, не приехали в Рим по причине болезни. Есть еще печальная история с Анжело Беччу: он считался сподвижником усопшего понтифика, но Франциск отстранил его от кардинальской миссии в связи с обвинительным приговором Ватиканского суда (священнослужителя признали виновным в хищениях и мошенничестве).

Таким образом, в конклаве 2025 года оказалось 133 участника.

Задача перед ними стоит непростая. Как определил ее эксперт по Ватикану Марко Полити, кардиналы должны отыскать человека, способного «заштопать разрывы в церковном полотне, образовавшиеся за года понтификата Франциска». При огромной популярности у паствы, о чем свидетельствовали миллионные потоки людей на траурных мероприятиях, неутомимая деятельность Франциска по обновлению католической церкви не вызывала аналогичного энтузиазма в церковной, в том числе в кардинальской, среде.

Все годы его понтификата, особенно после Синода по вопросам семьи 2014–2015 годов, в адрес Франциска звучала резкая критика со стороны консервативного крыла, возглавляемого американским кардиналом Реймондом Лео Берком. По словам корреспондентки ANSA при Ватикане Джованны Кирри — той самой, что в 2013 году первой сообщила об отречении папы Бенедикта XVI,— в былые времена подобная критика в адрес главы Римской католической церкви была просто немыслима. И даже сторонники Франциска не всегда соглашались с такими его предложениями, как допуск разведенных к причастию или признание гомосексуальных союзов.

Это было обусловлено в том числе и региональными особенностями: в Африке и Азии, за счет которых в основном идет экспансия католической церкви, такие смелые нововведения идут вразрез с укладом жизни.

104 из 133 участвующих в конклаве кардиналов получили свои мантии непосредственно от Франциска.

При этом 20 кардиналов были назначены только в прошлом декабре. И потому столь важную роль на кардинальских конгрегациях — ежедневных собраниях, начавшихся уже на следующий день после смерти Франциска — играли так называемые кингмейкеры — опытные и влиятельные иерархи, способные сформировать вокруг себя то, что в политике именуют предвыборными коалициями.

Эксперт по Ватикану из газеты La Stampa Джакомо Галеацци отнес к таковым трех кардиналов. Первый — председатель Итальянской епископальной конференции и архиепископ Болоньи, безоговорочный сторонник Франциска Маттео Дзуппи. Он любимец прогрессивной общественности, снискавший авторитет дипломатической и благотворительной деятельностью.

Второй — это архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан, имеющий умеренно консервативные взгляды и хорошие личные отношения с президентом США Дональдом Трампом. Третьим в этом списке идет филиппинский кардинал Луис Антонио Тагле, которого часто называют азиатским Франциском, хотя он и не поддержал ряд реформ понтифика.

В этих предварительных встречах участвовали в том числе и кардиналы старше 80 лет. То есть те, кто до самого конклава не допущен. И это делало их более доступными для журналистов: высокопоставленных священнослужителей-ветеранов было вполне реально подкараулить хоть на площади перед собором Святого Петра, хоть в ресторанчике соседствующего с ней района Борго Пио.

Так, “Ъ” удалось услышать слова 85-летнего итальянского кардинала Агостино Маркетто (кстати, служившего в 90-х нунцием в Белоруссии), который подтвердил, что существует «слишком много разногласий, и нужно выбрать штурмана, который знает, как объединить церковь».

Подобные высказывания звучат и в заявлениях кардиналов итальянским СМИ. Так La Stampa цитировала слова итальянского кардинала Марчелло Семераро, который на все попытки выпытать у него имя возможного преемника ограничился фразой «в ходе конклава мы будем искать дирижера оркестра, а не солиста». А немец Герхард Мюллер отмечал, что будущий папа должен стать не наследником Франциска, а продолжателем дела апостола Петра.

И хотя определенная тенденция в этих высказываниях улавливается, консенсуса не было. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что в предшествовавший конклаву день кардиналы попросили организовать для них, помимо обычного утреннего, еще и вечернее заседание конгрегации.

Ставки сделаны

В отличие от сдержанных церковников, именами «папабиле» — кардиналов, имеющих шансы на избрание,— вовсю жонглировали тотализаторы, букмекерские конторы и центры мониторинга общественного мнения. Популярностью пользуется онлайн-игра Fantapapa, каждый участник которой может почувствовать себя кардиналом-выборщиком.

Практически на всех этих ресурсах в лидерах находился Пьеро Паролин, занимавший до кончины Франциска должность госсекретаря Святого престола.

Его положение выгодно тем, что, являясь ближайшим соратником Франциска, он все же, видимо, отличался он него большей умеренностью. По неофициальным данным, перед началом конклава Паролин мог рассчитывать на 40 голосов.

За госсекретарем следовал председатель Итальянской епископальной конференции Маттео Дзуппи. Среди фаворитов фигурировал и патриарх Иерусалима кардинал Пьербаттиста Пиццабалла. Все трое претендентов — итальянцы. Заметим, что понтифик с Апеннин не избирался с 1978 года, и многие жители полуострова считают, что пора бы уже иметь папу-соотечественника.

Также среди претендентов на папский престол довольно мощно звучит имя филиппинца Луиса Антонио Тагле (есть мнение, что было бы справедливо отдать должное Азии, благодаря которой — наряду с Африкой и Латинской Америкой — католическая церковь прирастает верующими).

Все вышеперечисленные кардиналы в той или иной мере являются последователями линии Франциска. Что касается консерваторов, наибольшие шансы у венгерского архиепископа Петера Эрде, который представляет их умеренное крыло. Согласно неофициальным источникам, этот ставленник реакционного крыла может рассчитывать на поддержку 25 кардиналов-выборщиков.

Следить за всем этим очень увлекательно, однако, как рассказывает хорошо ориентирующийся в подобной статистике Марко Полити, даже если этот стартовый расклад верен, его недостаточно для сколь-либо точных прогнозов. Вспоминается конклав 2013 года, когда все прочили победу миланскому кардиналу Анжело Сколе, стартовавшему с 30 голосами и проигравшему мало кому известному в тот момент Хорхе Марио Бергольо, папе Франциску.

К тому же хочется верить, что мотивации святых отцов все же сложнее, чем чисто политические и, тем более, геополитические расчеты. Не зря же, благодаря журналистов за освещение конклава 2013 года, только что избранный Франциск сделал упор на том, что работникам СМИ удалось, как он выразился, передать мистическую сторону происходившего.

Кардиналы и их подписчики

Так или иначе, ряд претендентов на папский престол, похоже, исходит из принципа: на святой дух (который, по преданию, водит рукой участников конклава), надейся, но заведи аккаунт в соцсетях.

Лидер на этом поприще — кардинал Тагле, у которого 600 тыс. подписчиков.

За ним по активности в соцсетях следует Питер Турксон из Ганы (77 тыс. подписчиков). По данным исследовательского центра Arcadia, аккаунты в сети Х и Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), есть и у архиепископа Нью-Йорка Тимоти Долана, Пьетро Паролина и Маттео Дзуппи.

Кстати, в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) уже много лет существует страница под названием «Что делает Дзуппи», на которой не знакомый с кардиналом пользователь размещает посты о деятельности архиепископа Болоньи, которые он именует «ироническим оммажем». Судя по всему, этот юмор кардинала не напрягает.

Однако посты бывают и не столь безобидными. За несколько дней до конклава по соцсетям прокатилась информация о якобы постигшем Пьеро Паролина инсульте. Главе пресс-службы Ватикана Маттео Бруни пришлось официально опровергать это. Как утверждает La Stampa, слух пустили по сценарию предводителя ватиканских консерваторов Лео Берка. Нападкам в соцсетях подвергался и другой «папабиле» из прогрессистов Луис Антонио Тагле.

Обострилась в медиапространстве и всегда популярная тема Ватикана и геополитики.

Сквозь эту призму СМИ рассматривают шансы многих «папабиле». Например, среди преимуществ Паролина и Дзуппи называют установленные при их непосредственном участии взаимоотношения Святого престола и Пекина. С другой стороны, президента Франции Эмманюэля Макрона подозревали в попытках оказать влияние на членов кардинальской коллегии в ходе его приезда в Рим на похороны Франциска. В том же ключе подавалась происходившая при тех же обстоятельствах встреча Дональда Трампа с Тимоти Доланом.

Но настоящий скандал разразился, когда на официальной странице Белого дома появилось фото Дональда Трампа в папском обличии. Итальянская общественность оскорбилась. Ее поддержал ряд политиков. СМИ припомнили Трампу его прежние шутки насчет будущего папства не то кардинала Долана, не то его самого (к слову, теоретически папой может быть избран любой католик-мужчина, который не состоит в браке; правда, в последний раз папа не из числа кардиналов был более 700 лет назад).

Чтобы не обострять полемику, американскому кардиналу-«кингмейкеру» пришлось признать этот жест своего президента «безвкусицей и потерей лица». Официальный Ватикан дипломатично промолчал. Впрочем, с сегодняшнего дня у его высших представителей есть более мощная трибуна для высказываний.