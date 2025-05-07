Конклавы: самые долгие и быстрые

7 мая в Сикстинской капелле Апостольского дворца в Ватикане начался конклав, в ходе которого 133 кардинала должны выбрать нового папу римского. Сколько времени занимали конклавы в прошлом — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vatican Media / Handout / Reuters Фото: Vatican Media / Handout / Reuters

Наиболее продолжительные конклавы проходили в XIII–XIV веках. Самые длинные выборы папы в истории католической церкви длились 2 года 9 месяцев и 3 дня — с 1268 по 1271 год. Кардиналы не могли решить, кто должен занять папский трон — француз или итальянец. В итоге папой стал итальянский священник Теобальдо Висконти (Григорий X), он же впервые использовал слово «конклав» в выпущенной им апостольской конституции на II Лионском соборе 1274 года.

После смерти в 1314 году папы Климента V кардиналы также долго не могли договориться по кандидатуре нового понтифика. Конклав затянулся на 2 года 4 месяца и 6 дней, папой был избран 72-летний кардинал Жак Дюэз (Иоанн XXII).

Третьими по продолжительности стали выборы Целестина V (Пьетро дель Мурроне). Конклав продолжался 2 года и 3 месяца, с 5 апреля 1292 года по 5 июля 1294-го. 13 декабря того же года новоизбранный папа отрекся от престола.

В XX веке самые длинные выборы папы заняли 5 дней (31 июля — 4 августа 1903 года). Тогда новым папой стал Пий X (Джузеппе Мелькиоре Сарто). Оба конклава в XXI веке продолжались 2 дня. На них были избраны папы Бенедикт XVI (Йозеф Алоизий Ратцингер) и Франциск (Хорхе Марио Бергольо).

Последние выборы, занявшие больше недели, состоялись в 1831 году. Избрание Григория XVI (Бартоломео Альберто Каппеллари) заняло 1 месяц и 19 дней.

Самым коротким периодом выборов папы стал конклав 1503 года. Кардинал Джулиано делла Ровере пообещал щедрое вознаграждение другим церковным деятелям в случае своего избрания, а те потребовали от него в числе прочего не принимать важных решений без согласия двух третей членов Священной Коллегии. Джулиано делла Ровере был избран под именем Юлия II почти единогласным голосованием за несколько часов.