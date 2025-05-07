Более 70% севших на запасных аэродромах самолетов прибыли в аэропорты назначения

135 из 186 самолетов, совершивших 6–7 мая посадку на запасных аэродромах, перелетели в аэропорты первоначального назначения. Это следует из данных Росавиации, которые приводит Минтранс.

По состоянию на 18:00 мск, еще 51 самолет находился на 20 запасных аэродромах. «Если не будет продолжительных ограничений на использование воздушного пространства в московской зоне воздушного движения, авиакомпаниям поставлена задача — большинство из этих самолетов должны перелететь в аэропорты первоначального назначения до конца текущих суток»,— говорится в заявлении министерства. Минтранс и Росавиация продолжают держать ситуацию на особом контроле.

6 и 7 мая вводились ограничения на работу в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, а также в авиагаванях других регионов. По данным Ассоциации туроператоров России, ограничения полетов коснулись не менее 60 тыс. пассажиров. Закрытия аэропортов были связаны с атаками БПЛА. За прошедшие сутки средства ПВО сбили над территорией России рекордные 524 украинских беспилотника.