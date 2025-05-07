Мирная жительница пострадала при атаке БПЛА в белгородском Шебекине

В результате атаки дрона в городе Шебекино Белгородской области пострадала мирная жительница. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Женщина получила касательную рану лица. Она самостоятельно обратилась в Шебекинскую центральную райбольницу. Продолжит лечение амбулаторно.

Из-за атаки повреждения получили коммерческий объект и три припаркованных автомобиля — два легковых и грузовой.

За прошедшие сутки ВСУ обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области 273 боеприпасами и 129 беспилотниками. Никто не пострадал, установлен ряд разрушений.

Алина Морозова