Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 мая

13:15. Село Белица Беловского района Курской области находится под атаками FPV-дронов. Об этом сообщил глава района Николай Волобуев в своем Telegram-канале.

13:08. Сегодня FPV-дрон атаковал храм Великомученика Димитрия Солунского в селе Сальное Хомутовского района Курской области. В результате никто не пострадал, но повреждены остекление и крыша здания, произошло задымление без возгорания. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

12:20. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

12:14. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — оперштаб.

11:49. Отбой ракетной опасности в Курской области — оперштаб.

11:46. Ракетная опасность снова объявлена в Курской области — оперштаб.

11:08. «В целях обеспечения дополнительной безопасности» до 9 мая включительно в Воронежской области, в том числе в Воронеже, возможны ограничения работы мобильного интернета. Об этом сообщили в правительстве региона.

11:00. ВСУ за прошедшие сутки обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 273 боеприпасов и 129 беспилотников. Один человек обратился в медицинское учреждение после атаки 4 мая, разрушения получили частное домовладение, десять автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

10:20. Отбой ракетной опасности в Липецкой области — губернатор Игорь Артамонов.

09:59. Отбой ракетной опасности в Орловской области — МЧС.

09:54. Ракетная опасность объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

09:43. Ракетная опасность объявлена в Орловской области — губернатор Андрей Клычков.

09:21. В результате атак двух дронов пострадали двое жителей приграничных муниципалитетов Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

07:16. В Белгородской области по решению регионального оперштаба демонтируют искусственные неровности в приграничье. Так власти пытаются увеличить скорость движения автомобилей, пытающихся скрыться от БПЛА. В Валуйском округе демонтировано уже 16 неровностей. В работе находятся еще 15 в Краснояружском, Белгородском и Борисовском районах и Грайворонском округе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в «утреннем обращении».

05:05. Дежурные средства ПВО сбили не менее семи беспилотников в четырех муниципалитетах Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.