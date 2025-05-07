За сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 273 боеприпаса

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли 12 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 273 боеприпасов и 129 беспилотников. Один человек обратился в медицинское учреждение после удара дрона 4 мая. Разрушения получили частное домовладение и десять автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

В Белгородском районе по поселкам Октябрьский, Разумное, селам Журавлевка и Салтыково нанесены удары десятью БПЛА, два из них были обезврежены системой ПВО. На участке автодороги Октябрьский — Черемошное повреждена грузовая машина, в селе Салтыково — легковой автомобиль.

В Борисовском районе по селам Березовка, Богун-Городок, Стригуны и Цаповка совершены атаки семью дронами, два из них были сбиты. В селе Березовка повреждена надворная постройка, в селе Богун-Городок уничтожена огнем «Газель». 6 мая в медицинское учреждение обратился мирный житель, получивший ранения от удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок 4 мая. У него диагностировали минно-взрывную травму, после оказания необходимой помощи он был отпущен на амбулаторное лечение.

В Валуйском округе село Новопетровка подверглось артобстрелу с применением шести боеприпасов. Над округом было сбито шесть дронов. Последствий нет.

Над Волоконовским районом системой ПВО сбиты девять БПЛА. Обошлось без последствий.

В Грайворонском округе в поселке Горьковский, селах Безымено и Пороз в ходе пяти обстрелов было выпущено 20 боеприпасов, также муниципалитет атаковали тремя дронами, один из которых сбит. Пострадавших и повреждений нет.

Над Губкинским округом системой ПВО сбиты семь БПЛА — без последствий.

Над Корочанским районом сбиты семь беспилотников самолетного типа. Обошлось без последствий.

В Краснояружском районе по поселкам Задорожный, Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Романовка выпущено 234 боеприпаса в ходе 32 обстрелов и совершены атаки 29 БПЛА. Информация о последствиях уточняется.

Над Новооскольским округом сбито шесть дронов. Обошлось без пострадавших и разрушений.

Над Прохоровским районом системой ПВО ликвидированы десять БПЛА самолетного типа. Последствий нет.

Над Чернянским районом сбито четыре дрона — без последствий.

В Шебекинском округе город Шебекино, а также села Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хутора Балки и Панков подверглись трем обстрелам с применением 13 боеприпасов и атакам 31 беспилотника, 26 из которых были сбиты системой ПВО. В городе Шебекино повреждены производственное предприятие, трактор, пять транспортных средств и два коммерческих объекта, в селе Графовка — легковой автомобиль и частное домовладение, в селе Новая Таволжанка — автомобиль.

Сутками ранее ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 398 боеприпасов и 96 БПЛА. В результате никто не пострадал, установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова