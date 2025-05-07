Самолет Вучича вылетел в Москву после дозаправки в Баку

Борт президента Сербии Александра Вучича вылетел из Баку в Москву, где глава государства примет участие в праздничных по случаю 80-летия Победы, сообщает Informer. Самолет господина Вучича приземлился в Баку для дозаправки.

В Москве Александр Вучич примет участие в праздничных мероприятиях, а также проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Накануне, 6 мая, власти Литвы и Латвии запретили самолету господина Вучича пролетать через свое воздушное пространство. Ограничение объяснили «техническими и дипломатическими обстоятельствами».

В апреле глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что стран, которые посетят Москву 9 мая, ждут «последствия». Речь идет о странах-членах ЕС, а также о кандидатах на вступление. О желании посетить парад Победы в Москве заявила лишь одна страна-член — Словакия и один кандидат — Сербия.

Подробнее — в материале «Президент Сербии явится при параде».

Екатерина Отрашкевич