Литва и Латвия не пустят самолет Вучича в свое воздушное пространство

Власти Литвы и Латвии запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича, который планировал отправиться в Россию на празднование 80-летия Победы 9 Мая. Об этом сообщили сербские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marton Monus / Reuters Фото: Marton Monus / Reuters

Как пишет Kurir, Литва объяснила запрет «техническими и дипломатическими обстоятельствами». Власти Латвии же посчитали основанием для отказа «политическую чувствительность цели» полета.

14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поездка на парад Победы в Москве будет иметь последствия как для членов ЕС, так и стран—кандидатов на вступление в объединение. К последним, в частности, относится Сербия. Александр Вучич говорил, что не откажется от поездки в Москву на парад Победы 9 Мая, несмотря на политическое давление со стороны Евросоюза.

3 мая стало известно, что Александру Вучичу стало плохо во время визита во Флориду, из-за чего ему пришлось прервать визит в США и вернуться в Сербию. В Белграде его госпитализировали в Военно-медицинскую академию с высоким артериальным давлением, но выписали в тот же день.

Подробнее — в материале «Ъ» «Евросоюз повысил давление президенту Сербии».

Лусине Баласян