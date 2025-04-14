Каллас потребовала от кандидатов в ЕС не посещать парад Победы в Москве

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что поездки на парад Победы в Москву 9 мая будут иметь последствия. По ее словам, такова позиция многих министров иностранных дел Евросоюза. От стран-кандидатов ЕС потребовал не участвовать в праздновании, подчеркнула госпожа Каллас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Juan Medina / Reuters Фото: Juan Medina / Reuters

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия»,— сказала Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов стран ЕС. «Мы четко дали понять, что мы не хотим, чтобы какая-либо из стран-кандидатов участвовала в этих событиях в Москве»,— добавила она.

В Москву 9 мая планируют приехать председатель КНР Си Цзиньпин, генсек Компартии Вьетнама То Лам, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, Кубы Мигель Диас-Канель, Сербии Александр Вучич, а также премьер Армении Никол Пашинян.

Лусине Баласян