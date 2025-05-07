Президент Сербии явится при параде

Президент Сербии Александр Вучич, по информации белградских СМИ, вылетел 7 мая в Москву, где примет участие в праздновании Дня Победы и встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Таким образом, сербский лидер не внял предупреждениям руководства Евросоюза, что его участие в праздновании 9 Мая в Москве будет иметь негативные последствия для переговоров о вступлении Сербии в ЕС. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Zorana Jevtic / Reuters, Zorana Jevtic / File Photo / Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Zorana Jevtic / Reuters, Zorana Jevtic / File Photo / Reuters

О вылете Александра Вучича в российскую столицу сообщило 7 мая сербское отделение агентства «Спутник». А информированное белградское издание Danas уточнило, что самолет с президентом Сербии на борту вылетел в первой половине дня в среду из Белграда в Баку, откуда затем направится в Москву. Прибытие в российскую столицу ожидается вечером того же дня.

Сам политик уже неоднократно заверял, что в этот день он непременно будет на Красной площади, но в минувшие выходные приезд президента Сербии в Москву 9 мая на празднование Дня Победы оказался под вопросом.

В субботу, 3 мая, сербский президент экстренно прервал свой визит в США, поскольку ему стало плохо из-за резкого повышения артериального давления, и вернулся в Белград, где его госпитализировали на один день.

Перед самой поездкой в США еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос прямо предупредила сербского президента, что его участие в праздновании 9 Мая в Москве будет иметь негативные последствия для переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз. Поэтому спешное прерывание визита в США под предлогом серьезного недомогания многие в Сербии, да и в Европе, стали трактовать как попытку Александра Вучича избежать под благовидным предлогом поездки в Москву, дабы не ставить под угрозу отношения Белграда с ЕС.

Однако информированные источники “Ъ” в регионе уже тогда уверяли, что «после стольких обещаний и заверений Москве Александру Вучичу надо быть 9 мая в российской столице даже на носилках».

Тем более что участие президента Сербии в праздновании Дня Победы в Москве и его встречу 9 мая с Владимиром Путиным анонсировал в начале недели помощник российского президента Юрий Ушаков.

И 7 мая президент Сербии вернулся к работе. Утром он провел в своей резиденции в Белграде отдельные встречи с послами РФ Александром Боцан-Харченко и Великобритании Эдвардом Фергюсоном, после чего, согласно информации белградских СМИ, и вылетел в Москву.

В тот же день лидер правящей Сербской прогрессивной партии и до недавнего времени премьер страны Милош Вучевич сообщил в интервью одной из белградских телекомпаний, что вечером в среду ожидается обращение президента Вучича к нации. «Посмотрим откуда»,— загадочно добавил при этом экс-премьер.

Геннадий Сысоев