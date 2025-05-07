Самолет Вучича на пути в Москву приземлился в Баку для дозаправки

Борт президента Сербии Александра Вучича, который направлялся в Москву на праздничные мероприятия по случаю 80-летия Победы, приземлился в Баку, сообщают Novosti и Blic.

«Посадка в Баку была запланированной. Она была нужна для дозаправки самолета»,— сообщил источник ТАСС. Как ранее писало сербское издание Danas, вылет господина Вучича из Белграда был намечен на первую половину дня 7 мая. После была запланирована дозаправка в Баку, и вечером этого же дня он должен прилететь в Москву.

Накануне власти Литвы и Латвии запретили борту господина Вучича использовать их воздушное пространство для перелета в Москву. В посольстве Сербии в России сообщили ТАСС, что визит господина Вучича в Москву на 9 Мая остается в силе. Помимо участия в праздничных мероприятиях планируются его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Екатерина Отрашкевич