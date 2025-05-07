Reuters: Сирия и Израиль ведут секретные переговоры при посредничестве ОАЭ

Сирия и Израиль ведут непрямые переговоры, используя созданный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) канал связи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, контакты направлены на укрепление доверия между двумя странами и прежде всего предполагают обсуждение вопросов безопасности.

«Создание канала связи было инициировано через несколько дней после официального визита временного президента Сирии Ахмеда аш-Шараа в ОАЭ 13 апреля»,— говорится в сообщении Reuters.

По словам высокопоставленного источника в сирийской службе безопасности, канал создавался исключительно для обсуждения вопросов, касающихся темы безопасности и борьбы с терроризмом. При этом в переговорах задействованы сотрудники службы безопасности ОАЭ, сирийской разведки и бывшие сотрудники израильской разведки, утверждает один из собеседников Reuters. Неизвестно, использовался ли канал связи после израильских ударов по Сирии на прошлой неделе.

Отношения Сирии и Израиля обострились в конце февраля, когда в населенном пункте Джерамана, расположенном близ Дамаска, произошла стычка между сотрудниками безопасности переходного правительства и силами самообороны. Израиль в связи с этим заявил о давлении новых сирийских властей на этноконфессиональные меньшинства и поручил вооруженным силам обеспечить защиту общины друзов в Сирии. 30 апреля армия Израиля нанесла удар по ячейке экстремистской группировки в Сирии. Израильская сторона заявила, что радикалы планировали атаку на друзское население.

Подробнее о ситуации между Израилем и Сирией — в материале «Ъ» «Друз до гроба».

Анастасия Домбицкая