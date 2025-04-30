Израиль ударил по радикалам в Сирии для предотвращения атаки на друзов

Армия Израиля нанесла удар по ячейке экстремистской группировки в Сирии. В канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что радикалы планировали атаку на друзское население Асхании около Дамаска.

Удар был совершен по указанию господина Нетаньяху и министра обороны еврейского государства Исраэля Каца. «Одновременно Израиль направил сирийскому режиму жесткое предупреждение: возложена прямая ответственность за предотвращение атак на друзов»,— говорится в сообщении. В канцелярии подчеркивают, что Израиль не допустит дальнейших ударов по друзам.

В ночь на сегодня, 30 апреля, в предместье Дамаска, преимущественно населенном друзами, произошли столкновения между вооруженными отрядами и бойцами друзской самообороны. В результате погибли 13 человек, сообщало Reuters. Как утверждало агентство, конфликт произошел на религиозной почве.

1 марта Биньямин Нетаньяху и Исраэль Кац поручили Армии обороны Израиля подготовить защиту друзов в населенном пункте Джарамана в пригороде Дамаска. Напряженность вокруг Джераманы возникла 27 февраля, когда произошла стычка между сотрудниками безопасности переходного правительства и местными силами самообороны. Израиль в связи с этим заявил о давлении новых сирийских властей на этноконфессиональные меньшинства.

Подробнее о взаимоотношениях Израиля и Сирии — в материале «Ъ» «Сирия дала израильский крен».