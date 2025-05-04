Друз до гроба

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой вылет в Азербайджан, запланированный на 7 мая. В качестве одной из причин канцелярия премьера назвала напряженную ситуацию в Сирии. В ночь на 2 мая Израиль обрушил на северного соседа самую мощную с начала этого года волну воздушных атак. Их целью было остановить резню сирийских друзов, развязанную 29 апреля вооруженными формированиями, лояльными к переходному правительству. Как пояснили “Ъ” в канцелярии господина Нетаньяху, защита друзов в Сирии — это обязательство, данное Израилем его собственной друзской общине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SANA / Handout / Reuters Фото: SANA / Handout / Reuters

О том, что Биньямин Нетаньяху временно отложил свой визит в Азербайджан, который должен был состояться с 7 по 11 мая, проинформировала канцелярия премьера. В ее сообщении отмечается, что решение принято «в связи с развитием ситуации в Газе и Сирии, а также из-за насыщенной повестки в сфере безопасности и дипломатии».

Как уточняет израильское издание Walla, господин Нетаньяху был вынужден отказаться от поездки в первую очередь из-за решения Турции закрыть свое воздушное пространство для правительственного самолета «Крыло Сиона». Сначала премьер рассматривал альтернативный маршрут — полет через Грецию и Болгарию, однако позже этот вариант был забракован.

То, что Анкара закрыла путь для самолета премьера, подтвердил Центр по борьбе с дезинформацией при администрации президента Турции. Он уточнил, что для премьерского самолета не было выдано специального разрешения.

Запрет был принят даже несмотря на то, что Азербайджан в последние месяцы пытался сгладить противоречия между Израилем и Турцией, возникшие из-за сирийского конфликта.

2 мая авиация Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) несколькими волнами нанесла удары по ряду провинций северного соседа. Израильские СМИ охарактеризовали операцию как самую масштабную с начала этого года. Как проинформировала канцелярия господина Нетаньяху, авиация в качестве предупреждения намеренно отбомбилась в том числе по тому району Дамаска, где находится президентский дворец.

Как утверждают израильские власти, причиной военной активности стала резня в районах, населенных сирийскими друзами.

С 29 апреля формирования переходного правительства Сирии развернули террор против членов друзской общины. Это произошло после того, как в соцсетях распространилась аудиозапись, на которой якобы один из друзских деятелей оскорбляет пророка Мухаммеда. По данным из израильских источников, в погромах погибло свыше 70 человек.

Отдельно ЦАХАЛ сообщил, что развернул свои силы на юге Сирии, чтобы «предотвратить проникновение вражеских сил в район друзских деревень». Военные подчеркнули, что готовы к «различным сценариям». Впрочем, пресс-служба ЦАХАЛа затруднилась ответить на вопрос “Ъ”, заняли ли армейские части новые районы на территории Сирии или укрепили свои позиции в «зоне безопасности», которую Израиль создал на границе после 8 декабря 2024 года, когда пал режим Асада.

Как бы то ни было, операция ЦАХАЛа набирает обороты. Израильтяне совершили рейд в провинцию Ас-Сувейда, чтобы, как сообщает армейская пресс-служба, эвакуировать раненых друзов в израильские медучреждения. Сейчас, по данным канала i24, Израиль рассматривает возможность размещения в Сирии своего полевого госпиталя. С призывом оказать друзам более серьезную помощь к господину Нетаньяху обратились ряд деятелей, в том числе лидер друзской общины Израиля Муафак Тариф, уточняет i24.

Как подчеркнул в разговоре с “Ъ” советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, Израиль не намерен допускать нападения на сирийских друзов.

«Это часть нашей непоколебимой ответственности перед друзской общиной в Израиле, чьи корни и судьбы неразрывно связаны с друзами по ту сторону границы»,— пояснил собеседник “Ъ”.

Отвечая на уточняющий вопрос “Ъ”, готово ли израильское правительство направить сухопутные силы в те районы Дамаска, где компактно проживает друзское население, господин Гендельман подчеркнул, что Израиль «сделает все необходимое, чтобы защитить свои национальные интересы в ближневосточном регионе».

Сейчас, по информации телерадиовещательной корпорации Kan, Израиль прорабатывает список новых целей для бомбардировок в Сирии. Туда, по этим данным, входят как военные объекты, так и правительственные учреждения. Более того, как утверждает Kan, еврейское государство теперь рассматривает регион проживания друзов на юге Сирии как часть своей буферной зоны.

Расширение списка военных целей может привести к прямому столкновению Израиля с Турцией.

2 мая Анкара уже продемонстрировала, что не оставит в беде дружественное ей сирийское руководство. В этот день турецкая армия попыталась применить средства радиоэлектронной борьбы, чтобы помешать авиации ЦАХАЛа действовать в сирийском небе.

Президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа на фоне последних событий провел переговоры в Министерстве вакуфов, чтобы обсудить «продвижение умеренного религиозного дискурса» и укрепление конфессиональной терпимости. Но это вряд ли способно успокоить друзскую общину Сирии. Ее представители, общавшиеся с изданием Israel Hayom, утверждают, что боятся новых нападений со стороны тех сторонников господина аш-Шараа, которые не согласны с его планами межконфессионального примирения в Сирии.

Нил Кербелов