Рамзан Кадыров рассказал о новой награде

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что на встрече с замглавы Федерального казначейства Эли Исаевым получил ведомственную награду — медаль имени В. А. Татаринова. Господину Исаеву в ответ была вручена почетная грамота главы Чечни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Kadyrov_95 Фото: @Kadyrov_95

Их встреча прошла вчера, 6 мая, господин Кадыров привел ее подробности в Telegram. Они обсудили деятельность региональных ведомств и «эффективное управление бюджетными средствами на территории региона».

Со слов главы Чечни, он неоднократно просил освободить его от должности. После этого высказывания в СМИ стали обсуждать его возможную скорую отставку. Сам Рамзан Кадыров объяснил свои слова тем, что не может принимать решение об уходе с поста самостоятельно.

Господин Кадыров возглавляет Чечню с 2007 года. Кремль анонсировал на сегодня, 7 мая, его встречу с президентом Владимиром Путиным.