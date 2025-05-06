Рамзан Кадыров: я сам прошу освободить меня от должности

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью ИА «Чечня сегодня» прокомментировал слухи о своей отставке. По словам господина Кадырова, он и сам просил освободить его от должности и одобрил бы нового кандидата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Я тоже слышал эти слухи. Пишут всякое разное. Я, наоборот, сам прошу, чтобы меня освободили от должности. У другого будут свои инициативы, свое видение. Надеюсь, что мою просьбу поддержат»,— сказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни неоднократно заявлял о желании уйти в отставку. В сентябре 2022 года, как писало «РИА Новости», Рамзан Кадыров сообщил, что «засиделся» на посту и «заслужил бессрочный и длинный отпуск». В тот же день он сделал обратное заявление и предложил отложить разговор о своей отставке на будущее. Тогда Рамзан Кадыров сослался на то, что не может покинуть пост главы Чечни, не спросив об этом граждан и президента России Владимира Путина.

Рамзан Кадыров занимает пост главы Чечни с 5 апреля 2007 года. В апреле 2021 года он возглавил рейтинг губернаторов-долгожителей после ухода в отставку главы Ульяновской области Сергея Морозова. В сентябре 2021-го Рамзана Кадырова избрали на новый пятилетний срок с результатом 99,7% голосов.