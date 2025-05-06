Кадыров объяснил свои слова об отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров дополнил свои слова об отставке и сказал, что многие неверно поняли его мысль. Он объяснил, что не может принимать такое решение самостоятельно и нахождение на посту зависит не от его воли. Речь идет о его фразе во вчерашнем интервью ИА «Чечня сегодня», где он говорит, что сам просит президента об отставке. Некоторые СМИ со ссылкой на эти слова написали, что господин Кадыров официально обратился к главе государства с просьбой об отставке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как бы я ни говорил, как бы ни просил, такое решение принимает только один человек — наш Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин. Я — пехотинец! Я — командный человек. Есть приказ — я выполняю»,— написал господин Кадыров в своем Telegram-канале.

Вчера господин Кадыров заявил о желании «уйти в бессрочный отпуск» не первый раз. В сентябре 2022 года он опубликовал в своем Telegram-канале видео. На нем глава Чечни напоминает, что занимает пост уже 15 лет — это самый долгий срок среди всех руководителей российских регионов. Он сказал, что пришел к власти молодым и неопытным, а теперь он «просто неопытный». Сейчас срок нахождения на посту господина Кадырова составляет 18 лет. Последний раз его переизбрали в 2021 году, он получил 99,7% голосов. Следующие выборы должны состояться в регионе в 2026 году.

Екатерина Отрашкевич