ВТБ: выдачи ипотеки и автокредитов в апреле выросли на 11%

По итогам апреля российские банки выдали около 275 млрд руб. кредитов на покупку недвижимости и почти 114 млрд руб. — на покупку машин, сообщил ВТБ (MOEX: VTBR). Это на 11% больше по сравнению с предыдущем мартом, но на 40% и 45% меньше, чем в апреле 2024 года.

Согласно пресс-релизу ВТБ (есть у «Ъ»), объем выдач с начала 2025 года упал на 42% в годовом выражении, до 870 млрд руб. При этом доля господдержки в прошлом месяце составила 83% от общего объема выдач. Самой востребованной льготной программой осталась семейная ипотека, на нее пришлось 75%.

В апреле ВТБ провел около 5 тыс. ипотечных сделок на 26 млрд руб. Это выше результата марта примерно на четверть по числу и объему. Средний размер кредита вырос на 7% год к году, до 5,3 млн руб. За четыре месяца россияне получили в банке около 20,7 тыс. жилищных кредитов более чем на 106 млрд руб.

По оценкам банка, на рынке автокредитования объем продаж за четыре месяца снизился почти в 1,5 раза в годовом выражении, до 385 млрд руб. В ВТБ доля сделок на первичном рынке в апреле составила более 60%. 98% кредитов оформляли на машины китайских и российских брендов. За четыре месяца года клиенты банка провели 40,8 тыс. сделок по покупке легковушек более чем на 39 млрд руб.

Как выяснил «Ъ», льготные автокредиты будут вновь доступны для семей с детьми. Власти рассчитывают, что это «несколько улучшит ситуацию на авторынке», хотя рекордов прошлого года уже не ждут. Новая категория может быть включена в программу льготного автокредитования уже в апреле.

Подробности — в материале «Ъ» «В автокредиты подсаживают детей».