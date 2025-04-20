В автокредиты подсаживают детей

Льготные автокредиты будут вновь доступны для семей с детьми, выяснил “Ъ”. Власти рассчитывают, что это «несколько улучшит ситуацию на авторынке», хотя рекордов прошлого года уже не ждут. Новая категория может быть включена в программу льготного автокредитования уже в апреле, рассчитывают на АвтоВАЗе. Эксперты полагают, что мера подстегнет спрос: граждане давно интересуются и ждут возвращения скидок для семей с детьми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минпромторг планирует вернуть категорию семей с детьми в программу льготного автокредитования, сообщил “Ъ” министр промышленности и торговли Антон Алиханов в кулуарах презентации новой модели АвтоВАЗа — Lada Iskra — на заводе компании в Тольятти. «Те категории, которые у нас были раньше — учителя, врачи, участники СВО и члены их семей,— во многом насыщены, воспользовались мерами. Будем расширять на семейный автомобиль»,— добавил он. На презентации Lada Iskra (см. "Ъ-Онлайн" от 19 апреля) господин Алиханов отметил, что расширить программу поручил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Предложение о возвращении этой категории внес АвтоВАЗ, рассказал журналистам президент компании Максим Соколов. Заработать мера может до конца апреля, надеется топ-менеджер. На вопрос “Ъ” о льготных кредитах на Lada Iskra в АвтоВАЗе сказали, что модель обладает достаточным уровнем локализации для включения в программу.

Семьи с детьми были исключены из программы льготного автокредитования в 2023 году, тогда в список были другие добавлены категории, которые «наиболее остро нуждались в господдержке».

Согласно действующим правилам, оформление льготного кредита доступно работникам образования, медицинских учреждений, участникам и членам семей участников СВО, лицам с ограниченными возможностями, а также семьям с ребенком, живущим на Дальнем Востоке.

Для бензиновых автомобилей, произведенных в России, базовая скидка по программе составляет 20% от его стоимости, а для жителей Дальнего Востока — 25%. Машина должна стоить до 2 млн руб. и набирать не менее 2 тыс. баллов за локализацию в соответствии с постановлением правительства №719.

Сегодня такому требованию соответствуют модели Lada, «УАЗ», «ГАЗ» (полной массой до 3,5 тонны), а также «Москвич-3». До 2025 года в список входил китайский Haval Jolion, выпускающийся в Тульской области, однако модель выпала из программы, недобрав необходимое количество баллов, уточняют собеседники “Ъ”. На электромобили требования по минимальному уровню локализации и цене не распространяются. В этом сегменте предусмотрена скидка в 35% от стоимости электромобиля, но не более 925 тыс. руб. В программу включены бренды «Москвич», Evolute, Voyah (машины производства липецкого «Моторинвеста») и модель «Амберавто А5», выпускающаяся на калининградском «Автоторе».

В Минпромторге рассчитывают, что расширение программы льготного автокредитования даст позитивный эффект и ситуация на авторынке несколько улучшится. «Конечно, рекордов прошлого года мы, наверное, ставить уже не будем, потому что стоки давят на рынок, но уверен, что этот сложный период мы сможем преодолеть»,— считает господин Алиханов.

По данным «Автостата», продажи легковых автомобилей в России стали сокращаться в годовом выражении с февраля.

Причинами падения аналитики называют высокие кредитные ставки, выбранный в прошлом году спрос и ожидания возврата ряда иностранных брендов.

В марте, вопреки надеждам дилеров на сезонный рост продаж, рынок просел на 45,5% (см. “Ъ” от 4 апреля). Исходя из итогов первого квартала «Автостат» ухудшил свой прогноз по спросу на новые легковые автомобили в этом году: теперь даже оптимистичный сценарий подразумевает падение продаж. Согласно базовому прогнозу, рынок по итогам года снизится на 12%, до 1,38 млн штук. Предыдущий базовый прогноз агентства предполагал падение на 10%.

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, возвращение категории семей с детьми в программу льготных автокредитов подстегнет спрос на авторынке. Эксперт отмечает, что граждане активно интересуются и ждут этой меры. «Практика показывает, что льготное автокредитование повышает трафик в автосалонах. В частности, в дилерских центрах Lada трафик покупателей увеличивается в два раза»,— напоминает господин Кадаков, уточняя, что эффективность программы будет зависеть от объема выделенных средств. В бюджете на финансирование льготного автокредитования в 2025 году выделено более 60 млрд руб.

Наталия Мирошниченко, Тольятти