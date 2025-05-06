За сутки ВСУ ударили по Белгородской области с помощью почти 400 боеприпасов

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 398 боеприпасов и 96 БПЛА. В результате никто не пострадал, разрушения получили четыре частных домовладения и пять автомобилей. Это следует из ежедневной сводки губернатора Вячеслава Гладкова.

Над Белгородом, Борисовским районом, Старооскольским гороркугом система ПВО сбила по одному беспилотнику, над Прохоровским районом — четыре. Во всех случаях обошлось без последствий.

В Белгородском районе поселки Комсомольский, Малиновка, Октябрьский, Северный, села Вергилевка, Головино, Красный Октябрь и Ясные Зори атаковали с помощью 11 дронов. В селе Ясные Зори повреждены две легковушки, административное здание, соцобъект, две сельхозмашины и линия электропередачи, в селе Головино — здание сельхозпредприятия, в селе Красный Октябрь — инфраструктурный объект водоснабжения.

В Валуйском округе по городу Валуйки, поселкам Дальний, Уразово, селам Карабаново, Кукуевка, Шведуновка и Шелаево ударили с помощью девяти дронов. На участках дорог Валуйки — Вейделевка и Уразово — Двулучное разрушения получили два легковых автомобиля, в поселке Дальний — машина и техническое помещение, в поселке Уразово — административное здание.

В Вейделевском районе поселок Викторополь и село Зенино подверглись атакам двух БПЛА. Повреждено ограждение частного домовладения.

В Волоконовском районе в селе Тишанка сбросили взрывное устройство с беспилотника. Из-за этого пострадал частный дом.

В Грайворонском округе город Грайворон, села Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз обстреляли с помощью 31 боеприпаса и атаковали шестью БПЛА. В Грайвороне разрушение получило частное домовладение.

В Краснояружском районе по поселку Прилесье, селам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка, Романовка, хуторам Высокий и Вязовской ударили с помощью 356 боеприпасов и 35 дронов. В селе Вязовое горел недействующий склад. Информация о других последствиях уточняется.

В Шебекинском город Шебекино, села Архангельское, Муром, Середа, хутора Марьино и Панков обстреляли с помощью 11 боеприпасов и атаковали 25 БПЛА. В селе Муром из-за удара дрона горел частный дом.

Сутками ранее ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 248 боеприпасов и 100 БПЛА. В результате пострадали четыре мирных жителя, установлен ряд разрушений.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова